سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 9-5-2023، شهدت محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث كثيرة من قبل المهتمين بعالم المال والأعمال من الجمهور العربي، وخاصة السوريين عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

كم سعر الدولار في سوريا اليوم؟

ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار العملات بشكل شبه يومي، ولذلك سنخصص لكم هذه المقالة للتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية خلال التعاملات الصباحية، ليواصل موجة صعوده المستمرة على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، بما انعكس على أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 7500 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8600 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، مقابل 8475 ليرة للشراء و8575 ليرة للبيع، أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 860 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما زاد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 9473 ليرة للشراء و9588 ليرة للبيع مقابل 9335 ليرة للشراء، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وارتفع سعر الليرة التركية اليوم في سوريا إلى 438 ليرة للشراء و446 ليرة للبيع، مقابل 432 ليرة للشراء 439 ليرة للبيع، أمس.