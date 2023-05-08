سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم الثلاثاء 9-5-2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، حيث يتصدر سعر صرف الدولار في لبنان محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على متابعة التحديثات اليومية لاسعار العملات، وخصوصاً الدولار في مختلف الدول العربية، ومن بينها لبنان، ويرصد لكم فريقنا في هذه المقالة سعر الدولار في لبنان.

سعر صرف الدولار على منصة صيرفة

شهد سعر صرف الدولار استقراراً على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86.300 ألف ليرة لبنانية.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء إلى 94 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع مقابل 94.300 ألف ليرة للشراء و94.500 ألف ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.