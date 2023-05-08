كم سعر الذهب النهاردة الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر؟ | طالع أسعار الذهب في مصر

سعر غرام الذهب النهاردة الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الأعمال في الوطن العربي و جمهورية مصر العربية خصوصاً عن أسعار الذهب بالجنيه المصري لحظة بلحظة، حيث عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم بعد رحلة انخفاض شهدتها خلال الأيام الماضية، لا سيما أن الارتفاع جاء متزامناً مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً، مع تجدد المخاوف عالميا بشأن أزمة الديون الأمريكية.

كم سعر الذهب في مصر؟

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9-5-2023 ارتفاعاً في التعاملات الصباحية، إذ ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2971 جنيها للشراء و2994 جنيها للبيع مقابل 2942.75 جنيه للشراء و2971.5 جنيه للبيع ، أمس، وفي السطور التالية يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في مصر كما جاءت في احدث التعاملات.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18، الأكثر انتشارا في محافظات الوجه البحري في مصر، ليسجل 2229 جنيها للشراء و2246 جنيها للبيع مقابل 2207.25 جنيه للشراء و2228.5 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 2600 جنيه للشراء و2620 جنيها للبيع مقابل 2575 جنيها للشراء و2600 جنيه للبيع، وفقا لمنصة آي صاغة.

سعر الذهب اليوم بالدولار في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر 62.243 ألف جنيه ( 2025 دولارا)، وفقا لمنصة جولد برايس توداي.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي اليوم في مصر إلى مستوى 22770 جنيها.

سعر سبيكة الذهب في مصر

وارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي في مصر اليوم ليسجل 64.805 ألف جنيه.