راصد جوي: الأجواء الصيفية تبدأ بالنضج خلال الأيام القادمة

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي بأن الأنظمة الجوية الصيفية الموسمية ستبدأ بالنضج أكثر خلال الأيام والأسابيع المُقبلة، لتتلاشى فُرص عودة التقلبات الجوية (الكبيرة) على درجات الحرارة التي كانت موجودة الفترة الماضية.

وتتوقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غداً الثلاثاء غائما جزئيا الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا حارا نسبيا الى حار وجافا يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.