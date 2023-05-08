بن غفير ينتقد الاتحاد الأوروبي بشدة بعد إلغاء الاحتفال بيوم أوروبا

ردّ وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي" بحكومة الاحتلال ايتمار بن غفير على القرار الأوروبي بإلغاء احتفال بسبب حضور الأخير بلهجة حادة.

وقال بن غفير: "من المؤسف للغاية أن الاتحاد الأوروبي، الذي يدعي أنه ركيزة للعدالة الديمقراطية، يقوم بممارسات لكم الأفواه. دولة إسرائيل وحدها هي التي تحدد من هم ممثلوها والمتحدثون باسمها".

وأضاف بن غفير "يجب أن يفهم الأوروبيون أننا نحترمهم، لكننا سنقرر مصيرنا. سنقرر من سيتحدث وسنحتكم إلى الحكومة الاسرائيلية ولا أحد آخر".

وكانت حكومة الاحتلال قد قررت إرسال بن غفير لتمثيلها في الاحتفال وإلقاء كلمة بالمناسبة، لكن سفراء الاتحاد الأوروبي الذين اعترضوا على ذلك كانوا قد اجتمعوا في وقت سابق من يوم الإثنين، في تل أبيب، قبل اتخاذ قرار الإلغاء، واتخذوا قرارا بإلغاء جميع الخطب، تجنبًا لإلقاء وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف كلمة في الاحتفال.

دول الاتحاد الأوربي طلبت قبل ذلك من إسرائيل إرسال وزير آخر غير بن غفير ولا يرتبط باليمين المتطرف.

لكن مكتب بن غفير أصدر بيانًا يوم الأحد، أكد فيه المشاركة وإلقاء كلمة سيطلب فيها من دول الاتحاد الأوربي "عدم تمويل مبادرات ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي ومواطنين إسرائيليين ".