حراك المعلمين يعلن استئناف الإضراب لكل المراحل ما عدا التوجيهي

أعلن حراك المعلمين اليوم الاثنين استئناف الإضراب لكل المراحل باستثناء التوجيهي، مع إثبات الوجود والمغادرة في أي وقت يريده المعلم.

ودعا الحراك أبناء شعبنا لاعتصام مركزي أمام مقر المقاطعة في رام الله، الساعة 11 صباحاً من يوم الخميس المقبل، للمطالبة بصرف الراتب كاملاً ولمناشدة الرئيس بحماية القطاع الحكومي.

وقال إن مبادرة مركزية فتح والفريق الرجوب ماتت قبل ولادتها حيث فشلت قبل بدء تنفيذها.

وتابع الحراك قائلاً: "الحكومة والمسؤولين لا يريدون إلا إذلال المعلم وكسر هيبته، وليس أمامنا إلا العودة إلى المربع الأول، وندعو الطلبة الكرام لعدم التوجه للمدارس لأننا لن نعطي حصة واحدة لأي صف إلا للتوجيهي".