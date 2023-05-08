تحميل رواية وادي الذئاب المنسية أرض زيكولا 3 للكاتب عمرو عبد الحميدPDF  مجاني جودة عالية

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تحميل رواية وادي الذئاب المنسية أرض زيكولا 3 PDF مجاني

نبذة عن رواية أرض زيكولا 3

وتتحدث هذه الرواية عن أرضٍ يحكمها شاهد السماء عاش البشر والذئاب والملديون في سلمٍ امتد آلاف السنين قبل أن يجتاز ذئبٌ رهيب إحدى العابرات الست، ويلتقي «موسى» الباحث عن أقرب فرصة للخروج من بلدته، ليتبدل كل شيء، وتتوالى الأحداث في قالب من الفانتازيا المشوقة.



