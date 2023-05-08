تحميل رواية الخائن للكاتب بول بيتي PDF مجاني، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن رواية الخائن، والتي لاحظنا زيادة البحث عنها عبر محركات جوجل للمؤلف بول بيتي، والتي احتوت على معاني إنسانية دون التفرقة بين الأسود والأبيض على حد سواء، ويضرب لنا نموذجا فرديًا في نبذ العنصرية، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم كتاب ورواية الخائن للكاتب بول بيتي PDF مجاني.

كتاب ورواية الخائن للكاتب بول بيتي PDF مجاني

نبذة عن رواية الخائن

وقبل ان تخوض في رواية الخائن، يمكنك عزيزي القارىء أنك ستمر في العبر والمعاني الإنسانية السامية والتى تحض الأنسان أنه لا هناك فرق بين الأبيض والأسود، فقد كان بطل الرواية يتحدى كل الظروف المقززة التي اخترعها البشر للتفرقة بين الناس على أساس اللون تتناول قصة حياة بطلها هوميني، وهو أيضًا أميركي أسود، إنه يتحدى التفرقة العنصرية بأن يجلس، في الحافلة في الأماكن المخصّصة للبيض، وحين دعت إحدى المعلمات الأولاد السود وحدهم للجلوس في الحافلة، واعترفت بأنهم كانوا في غاية التهذيب والتنصّت إلى شروحها، رأت أن العمل الاجتماعي ينبغي أن يجدّد التمييز العنصري.

تحميل رواية الخائن للكاتب بول بيتيPDF مجاني

لتحميل رواية الخائن للكاتب بول بيتيPDF مجاني،، اضغط هنـــــــــــــــــا