داخلية غزة تعلن كشف المسافرين عبر معبر رفح للسفر غداً

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأثنين، عن كشف سفر جديد وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غد الثلاثاء 9 مايو 2023.

وأوضحت الداخلية بغزة، في بيان لها، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/18) هنـــــا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) هنــــــا.

وأكدت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.