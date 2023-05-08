إلغاء حفل "يوم أوروبا" بسبب حضور وزير "إسرائيلي"

أعلن الاتحاد الأوروبي، إلغاء حفل "يوم أوروبا" رسميا بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير ممثلا عنها في الحدث، حسب ما أوردته القناة الـ12 العبرية اليوم الاثنين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى "إسرائيل"، إنها قررت إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسي للاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو، كما كل عام.

وأضافت البعثة: "للأسف ، قررنا هذا العام إلغاء الحفل، لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي". في إشارة وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق أوصى سفراء أوروبيون في "إسرائيل" بإلغاء الخطابات خلال حفل استقبال سنوي في "يوم أوروبا" في سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، غدا الثلاثاء، بهدف منع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من إلقاء خطابه في الحفل، الذي انتدبته الحكومة الإسرائيلية للمشاركة فيه.

ووضع السفراء الأوروبيون توصيته خلال لقاء خاص عقدوه صباح اليوم، الإثنين، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني. وسيتخذ سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ديميتر تازانتشيف، القرار النهائي بهذا الخصوص بالتنسيق مع مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين شاركوا في لقاء السفراء قولهم إن جميع السفراء، باستثناء سفيري بولندا وهنغاريا، عارضوا مشاركة بن غفير في حفل الاستقبال.

كذلك اقترِح خلال اللقاء تأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" فرصة لإيفاد مندوب آخر غير بن غفير إلى الحفل، لكن السفراء تخوفوا من إصرار بن غفير على الحضور إلى الحفل.