الصحة: نتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في نابلس وشبكات المياه سليمة وخالية من الملوثات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها تتابع ازدياد حالات الالتهابات المعوية في محافظة نابلس منذ بداية الشهر الحالي.

وأضاف الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن طواقم الطب الوقائي وصحة البيئة في مديرية صحة نابلس قامت بإجراء التحقيق الوبائي كما هو متبع في مثل هذه الحالات، وأخذت عينات من شبكات ومصادر مياه الشرب في المحافظة كان آخرها بتاريخ 7/5/2023، والتي أظهرت سلامة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات وخلوها من أية ملوثات بكتيرية أو كيميائية.

وتابعت: بدراسة الحالات المصابة والأعراض الظاهرة على المصابين ونتائج الفحوصات المخبرية، يظهر أن غالبية هذه الحالات ناتجة عن التهابات فيروسية، والتي تنشط في هذا الموسم من كل عام بوتيرة وحدة متفاوتة، وتتسبب بالعدوى والانتقال من شخص إلى آخر بأشكال وطرق مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات التي راجعت أقسام الطوارئ والعيادات، كانت حالات بسيطة تم علاجها وغادرت دون أية مضاعفات، ولم تكن بحاجة إلى إدخال إلى المستشفى.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.