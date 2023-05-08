أسيرات الجهاد في سجون الاحتلال ينعين الأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان

نعت أسيرات حركة الجهاد الإسلامي في سجن الدامون الأسير الشهيد الشيخ خضر عدنان محمد موسى، الذي ارتقى إلى علياء المجد فجر الثلاثاء الماضي 02/05/2023م في سجن عيادة الرملة، في جريمة قتل مدبرة شارك فيها جهاز (الشاباك) وما يسمى مصلحة سجون الاحتلال (الشاباص)، بالرغم من علمهم بالوضع الصحي للشيخ الذي يعتبر استكمالًا للجريمة، جاء ذلك عبر رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى نسخةً عنها اليوم.

وإليكم نص الرسالة كما وصلت مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

صدق الله العظيم

نتقدم نحن أسيرات حركة الجهاد الإسلامي في سجن الدامون الصهيوني، بأحر التعازي لعائلتنا الكبيرة بشكل عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعائلة الشيخ خضر عدنان بشكل خاص، سائلات الله عز وجل الصبر والقوة لكم والرحمة والنور لروحه الطاهرة، فقد جسّد الشيخ خضر بإضرابه عن الطعام وإصراره على الحرية رفضًا لاعتقاله التعسفي، حالة ليس لها مثيل.

نحن كعناصر في هذه الحركة المجيدة خسرنا قائد مجاهد فذ، نعزيكم ونعزي أنفسنا على فقدانه، المصاب جلل لا شك، أعانكم الله وصّبركم، ونعلم أن كل كلمات العالم تعجز عن مواساتكم، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.