الجهـاد الإسلامـي تنعى المجاهد ياسـر جمـعـة "أبـو عمـار"

نعت حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن، اليوم الاثنين 8/5/2023، المجاهد ياسـر جمـعـة محـمــد أبـو الحـاج "أبـو عمـار ، الذى توفي إثر مرض عضال، و فاضت روحه إلى بارئها صباح اليوم الإثنين، عن عمر ناهز (37 عاماً)، بعد مسيرة من الجهاد والعطاء والتضحية، كان خلالها نموذجاً في اخلاصه وتفانيه وعطائه، وقد شهد له كل إخوانه المجاهدين بالتقوى والصلاح، وبالصبر والاحتساب والثبات.

وقالت الحركة في بيان تعزية:" إننا إذ نعزي أنفسنا برحيل الأخ المجاهد / ياسر أبو الحاج ، و نحتسبه شهيداُ عند الله تعالى ، فإننا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته وعائلته المجاهدة وأبنائه وإخوانه وعموم كوادر وأبناء الحركة في محافظة خانيونس، وإلى رفاق دربه المجاهدين في سرايا القدس."

وأضافت :"منسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يكتب له أجر المرابطين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء، ويعوضنا عنه خير العوض."