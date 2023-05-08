مهجة القدس تسلم بلدية غزة كتاب لإقامة نصب تذكاري للشيخ خضر عدنان

زار وفد من مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بمشاركة إخوة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بلدية غزة اليوم الاثنين 8/5/2023، وسلم الوفد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج كتاب لإقامة نصب تذكاري للشيخ الأسير الشهيد خضر عدنان وذلك أمام مركز رشاد الشوا غرب مدينة غزة (مفترق المرور).

وضم الوفد كلًا من الأستاذ ياسر مزهر عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن حركة الجهاد الإسلامي، والأستاذ إياد غبن عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن الجبهة الشعبية، والأستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن الجبهة الديمقراطية، والناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس الأستاذ تامر الزعانين.

وجرى خلال اللقاء تسليم د. يحيى السراج كتاب حول إقامة نصب تذكاري لتخليد بطولة ورمزية الشيخ الأسير الشهيد خضر عدنان الذي استشهد في سجون الاحتلال الصهيوني بعد إضراب فردي عن الطعام لمدة 86 يومًا على التوالي، بعد حياة حافلة بالجهاد والمقاومة ضد الاحتلال.

من جهته رحب د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة بالوفد، وقال إن متابعة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال واجب وطني يجب علينا جميعًا أن نشارك به، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل لجنة الأسرى والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى على جهدهم في قضية الأسرى.









