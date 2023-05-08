متطرفون يعتدون على المزارعين في قريوت وجالود جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين 8/5/2023 ، المزارعين في بلدتي قريوت وجالود، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأرض بمنطقة الصرارة من أراضي قريوت، ومنعوا الأهالي من استكمال العمل في الأراضي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأراضي في جالود بمنطقة خلة الوسطى، واعتدَوا عليهم.

وأضاف أن المستوطنين أعطبوا إطارات أحد الجرارات الزراعية، واعتدَوا على المواطنين محمد فوزي حج محمد، وسلام سامي بالضرب.