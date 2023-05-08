أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 8/5/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:29 ص
08 مايو 2023
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تشهد أسعار الذهب اليوم الأثنين 8/5/2023  ولليوم الثاني على التوالي استقراراً ، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين ، ووفقا لتسعيرة يوم الاثنين في السوق المحلية، 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.3 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب "عيار 24" لغايات البيع 48 دينارا، والشراء 45.3 دينار، فيما بلغ سعر غرام الذهب "عيار 18" لغايات البيع 36.6 دينارا، والشراء 33.6 دينار.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 287 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 328 دينارا.

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