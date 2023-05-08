رابط فحص المنحة القطرية لشهر مايو 2023- تفعيل رابط 100 دولار الجديد شهر 5، ندخل في اليوم الثامن من شهر مايو 2023، وهو ما يعني اقتراب انتهاء الثلث الأول من الشهر، ما يعني اقتراب موعد الإعلان عن صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو 2023، إذ تم ارسال رسائل المنحة القطرية لشهر ابريل في تاريخ 10 ابريل 2023، وتم الصرف في 11 ابريل، لذا يأمل المستفيدون من المنحة القطرية أن تبدأ الأمم المتحدة بارسال رسائل المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين.

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2023

متى رسائل المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 2023، لم تُحدد اللجنة القطرية لإعادة إعكار قطاع غزة ممثلة برئيسها السفير محمد العمادي موعداً رسمياً لبدء ارسال رسائل المنحة القطرية لشهر مايو 2023، وفي العادة يتم الإعلان عن تفاصيل موعد وآلية صرف المنحة القطرية عبر تصريح يصدر عن السفير العمادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة القطرية، إلا إنه حتى اللحظة لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن، ويتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل مستجدات وتطورات موعد صرف 100 دولار شهر 5 2023.

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار شهر 5

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار شهر 5، لم يتم تفعيل رابط الاستعلام الخاص بفحص أسماء المستفيدين من 100 دولار عن شهر مايو 2023، لأن اللجنة القطرية لم تُعلن بعد عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار 2023، لذلك تنتظر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد موعد صرف المنحة القطرية حتى تقوم بعد ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل رابط فحص 100 دولار عن شهر مايو 2023.

موعد تفعيل رابط 100 دولار الجديد شهر 5

موعد تفعيل رابط 100 دولار الجديد شهر 5، تم صرف المنحة القطرية عن شهر ابريل في 10 من شهر ابريل 2023، قبل قدوم عيد الفطر لتعين الأسر المتعففة على شراء مستلزمات العيد من حلويات وضيافة للزائرين المعيدين عليهم، لذا يأمل المستفيدون أن يتم صرف المنحة القطرية 100 دولار بذات التاريخ، وإلى هنا ننتهي من نشر مقالة حملت عنوان: رابط فحص المنحة القطرية لشهر مايو 2023- تفعيل رابط 100 دولار الجديد شهر 5.