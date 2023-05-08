منح دراسية في كازاخستان وقبرص واليابان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 8/5/2023 ، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من حكومة جمهورية كازاخستان، وذلك في مجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت الوزارة الى توفّر عدد من المنح الدراسية لبرنامج الماجستير في الصحة العامة بجامعة قبرص للتكنولوجيا في مدينة ليماسول؛ للعام الدراسي 2023-2024.

كما أعلنت "التعليم العالي" عن منحة الباحث العلمي المُقدّمة من الحكومة اليابانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على التفاصيل كاملة.