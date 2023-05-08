ارتفاع جديد على سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم الأثنين 8/5/2023

تواصل اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8 /5/2023، الارتفاع وخاصة عيار 21 وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 2982 جنيهًا، سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في السوق المحلية 2237 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عند 20880 جنيها.

الذهب في مصر عيار 24

قفز سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم بقيمة 23 جنيهًا في محلات الصاغة، بالمقارنة بسعرالجرام أمس الأحد ليسجل حاليًا بـ 2994 جنيهًا للبيع، و2971 جنيهًا للشراء للجرام.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم الإثنين 8 مايو 2023، في محلات الصاغة، بقيمة 20 جنيهًا، بالمقارنة بسعر الذهب أمس الأحد، ليصل عيار 21 في حالة البيع إلى 2620 جنيهًا، يوصل في حالة الشراء إلى 2600 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا جديدًا في محلات الصاغة صباح اليوم، بقيمة 17 جنيهًا بالمقارنة بسعر أمس الأحد، ليباع الجرام عيار 18حاليًا بـ 2245 جنيهًا للبيع، و2228 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 8 -5- 2023

ارتفع سعر الذهب عيار 14 صباح اليوم بقيمة 17 جنيهًا في الجرام، بالمقارنة بسعر الذهب أمس الأحد ليباع الآن في محلات الصاغة بـ 1746 جنيهًا، و1733جنيهًا للشراء.

قفز من جديد سعر جنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات، بقيمة 170 جنيهًا بالمقارنة بسعر الجنيه أمس الأحد في محلات الصاغة، ليصل الآن 20960 جنيهًا للبيع، في الشراء إلى يصل إلى 20600 جنيه.