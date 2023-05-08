الشيخ عكرمة صبري في المسكوبية للتحقيق معه ودعوات مقدسية لمساندته

من المقرر ان يتوجه خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري اليوم الأثنين 8/5/2023، لسجن المسكوبية بعد استدعاءه من قبل مخابرات الاحتلال الساعة ١٠ صباحاً.

دعوات مقدسية للمشاركة في الوقفة التضامنية التي تنظّم اليوم الـ 10 صباحًا أمام سجن المسكوبية، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وكانت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، وجهت مساء أمس الأحد7/5/2023م، استدعاء للشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك لمقابلتها اليوم .

وبحسب المحامي حمزة قطينة، فإن مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي" سلمت الشيخ صبري استدعاء للتحقيق في سجن المسكوبية اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تستدعي بين الحين والآخر الشيخ عكرمة صبري للتحقيق معه، كما تمنعه في أحيان أخرى من دخول الأقصى، أو السفر للخارج.