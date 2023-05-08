على الهواء مباشرة: مذيعة سورية تحمل رضيعتها

ظهرت الإعلامية السورية سيرينا غوكة وهي تحمل رضيعتها، أثناء تقديم برنامج "تريندنغ" عبر فضائية "BBC عربي".، في مشهد غير مألوف.

وقدمت الإعلامية السورية البرنامج على الهواء مباشرة، وحرصت طوال مدة عرضه على حمل صغيرتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لهذه الحلقة بشكل واسع، مشاركين جانبا منها عبر حساباتهم.

رُزقت الإعلامية السورية بابنتها "رين" في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما لم تعلن عنه إلا بعد مرور 3 أسابيع على ولادتها.

وروت "سيرينا" تجربتها مع الأمومة خلال سلسة تغريدات عبر "تويتر"، قالت فيها: "كنت أخطط للنشاطات التي سأقوم بها مع ابنتي بعد ولادتها. أتخيلنا في الحديقة في يوم مشمس. أنا أشرب القهوة بينما أتأملها وهي نائمة. لكن منذ قدوم ابنتي باتت أسهل المهام وأتفهها شبه مستحيلة".

أردفت: "أصبح الاستحمام مشروعا مؤجلا، السوشيال ميديا والتواصل بكافة أنواعه بات في خبر كان. المهام المنزلية أسترق الوقت لقضائها. أما النوم وهو أكثر ما أشتاقه، صار من الكماليات".

تابعت "سيرينا": "نصيحة لكل أم: نامي كثيرًا وأطفئي المنبه وخذي غفوة مجددًا بلا الشعور بالذنب، فهذا أكثر ما سيحن قلبك له بعد الولادة، في المقابل، ستتغير أولوياتك وأسباب سعادتك، فمجرد (كاكا) في الحفوضة كافية لتخليكي تحتفلي بعد ساعات من الإمساك عانى منها رضيعك، والتجشؤ بعد الرضاعة سيريح قلبك. والنظر إلى البيبي خلال النوم بعمق كاف للشعور بالرضا والراحة".

ختمت: "الأمومة هي العمل الأصعب على الإطلاق، فأي عمل آخر مهما كان صعبًا يتيح لصاحبه النوم آخر اليوم، أما الأم فتبقى ساهرة ويستمر عملها ليل نهار".