فيديو لاقتحام مستوطنين قبر يوسف شرق نابلس فجر اليوم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:52 ص
08 مايو 2023
اقتحام قبر يوسف.jpeg
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