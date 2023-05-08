مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في مدينة حيفا

قتلت فتاة في العشرينات من عمرها فجر اليوم الإثنين، في مدينة حيفا، بعد تعرضها إلى جريمة إطلاق نار.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن امرأة جريحة في حي سكني في مدنية حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعثر على امرأة فاقدة للوعي وعليها علامات عنف، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور.

وفتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في ملابسات الحادثة، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل ضحيتها حنان أبو خيط (24 عاما)، وهي أم لطفل (5 سنوات)، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

ووفقا للمعلومات الأولية، فقد تعرضت الضحية إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل مركبتها بالقرب من منزلها، حيث قام 3 ملثمين بإطلاق النار عليها من مسافة قريبة جدا.

وبجريمة القتل في حيفا، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 65 قتيلا. بينهن 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.