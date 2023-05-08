وفاة 20 شخصاً بينهم نساء وأطفال بغرق قارب جنوب الهند

توفي ما يقارب من 20 شخصاً، مساء أمس الأحد، بعد انقلاب قارب سياحي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وأفادت شرطة منطقة مالابورام، بأن القارب الذي كان على متنه أكثر من 30 راكباً، انقلب قبالة بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام هندية: القارب السياحي كان مثقلًا بشكل كبير وعلى متنه ما بين 30 إلى 40 شخصًا بينهم أطفال. مؤكدة غرق ما لا يقل عن 21 شخصاً نتيجة الحادث، بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل حوالي 10 ركاب إلى المستشفى.