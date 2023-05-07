سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 8-5-2023 ، وتلبية لنداء الجمهور السوري والمهتمين من العرب وهم يبحثون عبر محرك جوجل الشهير عنها قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في اعداد هذه المقالة التي نجددها يوميا وننشرها عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كافة حتى يتمكن الجميع او بالأحرى لتعم الفائدة في الوصول إلى عدد اكبر من الافراد للتعرف على أسعار الذهب في سوريا في تعاملات اليوم وفيما يلي باقي التفاصيل :

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 8-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 492,000، ومبيع: 497,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 497,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 495,000 ، مبيع: 500,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 500,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 497,000 ، مبيع: 500,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 500,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 497,000 ، مبيع: 503,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 503,000 ليرة.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 525,714 وشراء 524,571 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 481,905 وشراء 480,857 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 460,000و شراء 459,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 394,286 وشراء 393,429 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 306,667 وشراء 306,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 262,857 شراء 262,286 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 16,349,714 وشراء 16,314,171 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,680,000 وشراء 3,672,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 525,714,286 وشراء 524,571,429 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاثنين 8-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونريد ان ننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف من مكان لآخر بنسبة محدودة .