بن غفير يضعُ شروطاً لإنهــــاء قطيعته لنتنياهو.. فما هي؟!

وضع وزير ما يعرف بـ"الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، شروطاُ لإنهاء قطيعته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة كان العبرية: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وضع شروطا كي ينهي قطيعته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منها: أن يوافق نتنياهو على شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، والموافقة على بنود من خطة تعديل القضاء".

وأضافت القناة العبرية: "أيضاً يشترط بن غفير على نتنياهو أن يشارك في المشاورات الأمنية، وأن يوافق نتنياهو على تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين".

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 7-5-2023، نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي" كبير بأنه لا مفر من عملية عسكرية بغزة وهي مسألة وقت.