بن غفير يضعُ شروطاً لإنهــــاء قطيعته لنتنياهو.. فما هي؟!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:50 م
07 مايو 2023
نتنياهو وبن غفير.jpg
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وضع وزير ما يعرف بـ"الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، شروطاُ لإنهاء قطيعته لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت قناة كان العبرية: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وضع شروطا كي ينهي قطيعته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منها: أن يوافق نتنياهو على شن عملية عسكرية في الضفة الغربية، والموافقة على بنود من خطة تعديل القضاء".

وأضافت القناة العبرية: "أيضاً يشترط بن غفير على نتنياهو أن يشارك في المشاورات الأمنية، وأن يوافق نتنياهو على تشديد أوضاع الأسرى الفلسطينيين".

 

وكانت ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 7-5-2023، نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي" كبير بأنه لا مفر من عملية عسكرية بغزة وهي مسألة وقت.

 

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