الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة

طرحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك على الرغم من تفاهمات العقبة وشرم الشيخ، حيث واصلت سلطات الاحتلال توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وطرحت مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس وبيت لحم والخليل ومناطق شمالي الضفة.

وبحسب المناقصات المنشورة، فإن هذه الوحدات السكنية الجديدة ستتوزع على مستوطنات: "بيتار عيليت" و"إفرات" و"كريات أربع" و"معالي أفرايم" و"كرني شمرون"، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة "غيلو" الواقعة غرب القدس المحتلة.

ومن جانبها، قالت وزارة البناء والإسكان "الإسرائيلية": "إن جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الأمن"، يوآف غالانت.

وتواصل سلطات الاحتلال في سياسة التوسع الاستيطاني رغم الدعوات المتكررة من جانب الولايات المتحدة، لوقف المشاريع الاستيطانية .

وبدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، :"إن "الحكومة "الإسرائيلية" المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".

وبحسب تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس، بعد أن كان عددهم 520 ألفا في 2012.

جدير ذكره أنه تمضي حكومة نتنياهو قُدما في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ الماضي، رغم الالتزامات التي قدمتها في اجتماع العقبة، وعادت لتؤكد عليها في اجتماع شرم الشيخ الاستكمالي الذي عقد في 19 آذار/ مارس الماضي.