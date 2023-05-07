أوكرانيا: القوات الروسية تُكثف قصفها على باخموت

أكد قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية كثفت حدة قصفها لمدينة باخموت، لتسهيل السيطرة على المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا.

ويأتي ذلك في ظل استعداد روسيا لاحتفالات كبيرة، الثلاثاء، لإحياء ذكرى انتصارها على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، حيث تسعى لإعلان السيطرة على باخموت في اليوم ذاته.

وقال سيرسكي في تصريحات له: "في باخموت الروس زادوا من كثافة القصف بالأسلحة الثقيلة، وبدأوا استخدام معدات أكثر تقدماً ويعيدون تجميع القوات".

وأشار إلى أن روسيا "لم تغير خططها (بشأن موعد إعلان الاستيلاء على باخموت)، وتبذل كل ما في وسعها للسيطرة على المدينة ومواصلة الهجوم".

وأكد سيركي أنه "اعتبارا من الأحد، تمكنت القوات الأوكرانية من تعطيل مخططات العدو في اتجاه باخموت، لكن الروس ما زالوا يأملون في الاستيلاء على المدينة بحلول 9 مايو. لذلك فإن مهمة قوات الدفاع هي منع حدوث ذلك".

كما أعلن قائد القوات البرية، أنه زار الجنود الأوكرانيين على الجبهة في باخموت، والتقى قادة الوحدات هناك.

الجدير ذكره أنه أصبحت معركة باخموت أشرس معارك الحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ أودت بحياة الآلاف من الجانبين خلال قتال طاحن ممتد منذ أشهر.