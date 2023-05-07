هيئة العلماء في القدس: اعتقال الاحتلال للشيخ عكرمة صبري أمر مرفوض

اعتبر هيئة العلماء والدعاة في القدس، اليوم الاحد، أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتضييق على فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري، وتهديدات المستوطنين وتربصهم له، أمر مرفوض.

وقال هيئة العلماء، في بيان لها، إن "الشيخ عكرمة صبري قمة بالخطر، وعلى علماء الأمة أن ينصروا الشيخ الذي يتحمل ضريبة ثباته وإصراره ودفاعه المستمر عن المسجد الأقصى المبارك".

من جهته، أكد المحامي حمزة قطينة: أن الاحتلال يتمادى بملاحقته لسماحة الشيخ عكرمة صبري الذي يعد أعلى شخصية دينية في فلسطين.

وأضاف قطينة، أن المنظمات الاستيطانية تسعى لإيذاء فضيلة الشيخ، مشدّدّا على أن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الإجراءات التعسفية الباطلة.

ووجهت مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم، استدعاء للشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك لمقابلتها يوم غدٍ الإثنين.

وبحسب المحامي حمزة قطينة، فإن مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي" سلمت الشيخ صبري استدعاء للتحقيق في سجن المسكوبية غداً الإثنين الساعة ١٠ صباحاً.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، تستدعي بين الحين والآخر الشيخ عكرمة صبري للتحقيق معه، كما تمنعه في أحيان أخرى من دخول الأقصى، أو السفر للخارج.