مسؤول "إسرائيلي": لا مفر من عملية عسكرية بغزة وهي مسألة وقت..!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 م
07 مايو 2023
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ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 7-5-2023، نقلاً عن مسؤول "إسرائيلي" كبير بأنه لا مفر من عملية عسكرية بغزة وهي مسألة وقت.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول سياسي كبير في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" قوله : "بسبب تهديد المقاومة بغزة بإطلاق الصواريخ في حال مرور مسيرة الأعلام من الحي الإسلامي، لا مفر من عملية عسكرية ضد غزة، وهي مسألة وقت فقط".

وأضاف المسؤول الصهيوني الكبير:"هناك مناقشات حول تنفيذ هجوم مفاجىء على غزة".

وأضافت القناة العبرية: "ليس مستبعدًا المصادقة على عملية عسكرية ضد غزة، زاعماً أن المقاومة في غزة لا تكف عن ما أسماه بـ"تحريض الفلسطينيين" في الداخل المحتل للقيام بعمليات ضد المستوطنين".

وتابعت بقولها: المقاومة بغزة أرسلت رسالة تهديد باطلاق صواريخ في يوم مسيرة الأعلام، واسرائيل تدرس تنفيذ ضربة عسكرية في غزة والمشكلة هي مسألة التوقيت، وربما يحصل هذا قبل المسيرة".

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