فيديو- الكشف عن سبب وفاة مانع بن محمد بن دوحان بنجران بالسعودية وموعد الدفن ويكيبيديا

الكشف عن سبب وفاة مانع بن محمد بن دوحان آل سالم وموعد الدفن ويكيبيديا ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى جميع الاستفسارات حول هذا النبأ الذي كان كالصدمة على عائلته واصدقاءه في محافظة نجران وفي المحافظات الأخرى من المملكة العربية السعودية .

وسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث مرتفعة في أخر ساعات هذا اليوم من قبل مئات الالاف من الأشخاص من أجل الوصول إلى سبب وفاة مانع بن محمد بن دوجان ال سالم وموعد الدفن حيث ارفقنا لكم بعض من ردود المواطنين على نبأ رحيله في تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي كافة وهو على النحو التالي:

سبب وفاة مانع بن محمد بن دوحان آل سالم

وعن الإجابة عن سبب وفاة مانع بن محمد بن دوحان آل سالم فإنه وهو أمين عام فروسية نجران السابق قد توفى اليوم الاحد 7/5/2023 جراء اصابته بمرض عضال الم به منذ فترة .

موعد دفن مانع بن محمد بن دوحان آل سالم

وفي هذه الفقرة نود ان نشير إلى أنه عند كتابة فريق الموقع لهذه المقالة لم يتم تحديد مراسم جنازة ودفن المرحوم مانع بن محمد بن دوحان آل سالم ، لكنه من المتوقع أن يكون ذلك خلال الساعات المقبلة القليلة .

احر التعازي والمواساة في وفاة المرحوم #مانع_بن_محمد_بن_دوحان_ال_سالم وأسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان #إنّا_لله_وإنّا_إليه_راجعون pic.twitter.com/CBEoQ0d3sR — zeyad godaif(زياد بن محمد بن غضيف) (@zeyadgodaif) May 7, 2023

وفاة مانع بن محمد بن دوحان في نجران

راشد أل منجم علق عبر حسابه على تويتر : "أتقدم بأحر التعازي القلبية للإخوان ال دوحان ال سالم في وفاة الأخ والصديق/ مانع بن محمد بن دوحان ال سالم أدعو الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".

علي شرية علق على وفاة مانع بن محمد بن دوحان آل سالم في نجران : " نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد / مانع بن محمد دوحان ال سالم ، في وفاته - رحمه الله - نسأل الله عز وجل أن يغفر للفقيد، ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ".

مهدي اليامي علق : " انعى اخي وبن عمي الغالي مانع بن محمد بن دوحان آل سالم الذي انتقل الى رحمة الله بالرياض واتقدم بالعزاء الى الشيخ محمد بن علي أبو ساق والى كافة قبيلة آل حمد بن زيد نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله " .