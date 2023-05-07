مصرع 27 عاملاً في البيرو بحريق بمنجم للذهب

لقي 27 عاملاً على الأقل مصرعهم، اليوم الأحد، في حريق داخل منجم للذهب في منطقة أريكيبا بجنوب البيرو، بحسب السلطات في البيرو.

وقالت الشرطة والنيابة: "إن احتكاكا كهربائيا تسبب على الأرجح بالحريق الذي وقع في رواق داخل منجم ايسبيرانتا بولاية كونديسويوس، في منطقة نائية من أريكيبا".

وبدوره، قال المدعي جيوفاني ماتوس لإحدى قنوات التلفزة:"إن المعلومات لدينا تشير إلى سقوط 27 قتيلاً داخل المنجم المذكور".

وكان وقع الحريق الذي يبدو أن انفجاراً أعقبه على عمق 100 متر، أمس السبت، لكن الشرطة أبلغت الأحد بسقوط ضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع المناجم ركن أساسي في اقتصاد البيرو ويوازي 8,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.