أجهزة السلطة تختطف المُطارد إسماعيل أبو الوفا من جنين

اختطفت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الأحد 7-5-2023، المطارد للاحتلال "الإسرائيلي" إسماعيل أبو الوفا من محافظة جنين بالضفة المحتلة.

يأتي ذلك ضمن ضمن الحملة المتواصلة من مسلسل الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر أمنية، داهمت قوات كبيرة من أجهزة السلطة مدينة جنين، واقتادت أبو الوفا بطريقة همجية، فيما مددت أجهزة السلطة بالخليل اعتقال الطالب في كلية الطب عمر همام مرعي لمدة 10 أيام.

وكانت اعتقلت أجهزة السلطة كلاً من: عمر محمود غوانمة (17 عاماً)، ومجد نائل نخلة (17 عاماً)، ومصطفى نضال زيد (18 عاماً)، وهم من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في مخيم الجلزون.

والشاب عمر غوانمة هو نجل القيادي المحرر محمود غوانمة "أبو عثمان"، الذي أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات ونصف، وعمه القيادي الراحل محمد عبد الفتاح غوانمة من قادة ومؤسسي حركة الجهاد الإسلامي.

ورغم حاجته لمتابعة صحية بسبب ظروفه المرضية، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الأسير المحرر سامر عبد اللطيف منذ 12 يوما في سجن أريحا المركزي.

ويُشار إلى أنه تختطف أجهزة السلطة في الخليل الشاب منصور نصار الطل من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، والطالب بجامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط لليوم السابع على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المـطارد موسى عطا الله لأكثر من 130 يوماً، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لأكثر من 210 أيام، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

جدير ذكره أنه رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية منذ عدة أشهر.