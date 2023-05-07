بالصور "مقاومة الجدار" وأهالي بيت تعمر يعيدون بناء مدرسة الصمود والتحدي "5"

أعادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي بيت تعمر، اليوم الأحد 7-5-2023، بناء مدرسة الصمود والتحدي "5" شرق بيت لحم بالضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم، على هدم المدرسة الواقعة في منطقة "جب الذيب" ببيت تعمر، شرق بيت لحم، واستولت على محتوياتها.

وخلال التصدي لقوات الاحتلال التي اعتدت على المدرسة، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

جدير ذكره أنه تضم المدرسة نحو 60 طالبا من الصف الأول وحتى الرابع، وكانت قد تعرضت للهدم عام 2017 قبل أن تبنى من جديد في العام ذاته.



