تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بالداخل المحتل

شيّع الآلاف من أهالي قرية صندلة والبلدات المجاورة بأراضي الداخل المحتل عام 48، عصر اليوم الأحد، جثمان الشهيد ديار العمري (19 عاما)، في مسقط رأسه صندلة، حيث وري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وبحسب مصادر محلية بالداخل المحتل، انطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد العمري الكائن في صندلة، حيث رفع المشاركون في الجنازة علم فلسطين وهتفوا انتصارا للشهيد وذويه.

وكانت شهدت قرية صندلة، إضراباً عاماً وشاملاً، اليوم الأحد، احتجاجاً على جريمة قتل ابنها الشاب ديار عمري، برصاص جندي سابق في وحدة "جولاني" بالجيش "الإسرائيلي"، بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء السبت.