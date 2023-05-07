بالفيديو كتيبة جنين تعلن استهداف مستوطنة"إسرائيلية" شمال جنين بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد7/5/2023م، استهداف مستوطنة جانير شمال شرق مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص.

جاء ذلك في بلاغ عسكري أصدرته كتيبة جنين اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة جنين بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 2:38 من مساء اليوم الأحد من استهداف مستوطنة جانير شمال شرق مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص.

وانه لجهاد نصر او استشهاد سرايا القدس-كتيبة جنين

وفيما يلي مشاهد من من استهداف سرايا القدس-كتيبة جنين مستوطنة جانير بصليات من الرصاص: