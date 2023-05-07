بالفيديو كتيبة جنين تعلن استهداف مستوطنة"إسرائيلية" شمال جنين بصليات من الرصاص

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد7/5/2023م، استهداف مستوطنة جانير شمال شرق مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص.
جاء ذلك في بلاغ عسكري أصدرته كتيبة جنين اطلعت عليه "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".
وفيما يلي نص البلاغ كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى)
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس كتيبة جنين بعون الله وقوته تمكنت احدى مجموعات كتيبة جنين الساعة 2:38 من مساء اليوم الأحد من استهداف مستوطنة جانير شمال شرق مدينة جنين بصليات مباشرة من الرصاص.
وانه لجهاد نصر او استشهاد سرايا القدس-كتيبة جنين
وفيما يلي مشاهد من من استهداف سرايا القدس-كتيبة جنين مستوطنة جانير بصليات من الرصاص: