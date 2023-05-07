وصول الدفعة الثالثة من الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى مصر

أفادت سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية ، اليوم الأحد الموافق ٧ مايو، عن وصول الدفعة الثالثة من الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء شعبنا القادمين من السودان إلى مطار القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية ، حيث تم اجلاءهم من مطار جدة إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم إلى قطاع غزة ، حيث كان في استقبالهم بالمطار وفد سفارة فلسطين بالقاهرة ويرافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من المطار إلى معبر رفح البري .

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أن سفارة دولة فلسطين بمصر تباشر عمليات إجلاء أبناء شعبنا من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم بإجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، مؤكدا تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري .