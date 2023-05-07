بكر لـ"فلسطين اليوم" ينفى اعتقال أي صياد اليوم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" شمال قطاع غزة

نفى منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، اليوم الأحد 7/5/2023م، اعتقال أي صياد اليوم من قبل بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأكد بكر خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما نشرته وسائل الاعلام "الإسرائيلية" على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال حول اعتقال عدد من الصيادين من قبل البحرية في عرض بحر شمال القطاع لا أساس له من الصحة، مجدداً نفيه وقوع أي حدث في عرض بحر الشمال.

وذكرت قناة كان "الإسرائيلية" نقلاً عن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أن زورقا فلسطينيا تجاوز منطقة الصيد المسموح بها شمال قطاع غزة في وقت سابق اليوم ، في انتهاك للتعليمات الأمنية وتوجيهات البحرية.

وزعم المتحدث " أن الجنود من ذراع البحرية توجهوا نحوه، وعندما لم يستجب لهم، عمل المحاربون على ابعاد الزورق بعيدًا واعتقالهم، مشيراً إلى أن المعتقلين والزورق تم نقلهم الى الجهات الأمنية "الإسرائيلية"، حسب قوله.