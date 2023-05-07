آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاثنين 8 مايو 2023

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 8 مايو 2023.

ووفقاً للهيئة، فإن السفر يوم غدٍ الاثنين سيكون الحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/18)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18)

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أكدت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.