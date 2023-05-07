موعد مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة

موعد مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة نيوكاسل ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي والتي من المتوقع أن تجري مساء اليوم الأحد، وتأتي ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتساءل الكثير من مشجعي الفريقين عن الموعد المحدد لمباراة نيوكاسل وأرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما يرغبون بمعرفة القنوات الناقلة لهذه المباراة الصعبة والحاسمة في صراع الجانرز المستمر لتقليص فارق القمة في البريميرليج مع مانشستر سيتي، وفي هذه المقالة يقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كافة المعلومات المتعلقة بموعد مباراة ارسنال و نيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويدخل أرسنال المباراة وهو المركز الثاني لجدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.

وشهدت الفترة الماضية تغييرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما اقتنص مانشستر سيتي الصدارة لأول مرة منذ فترة طويلة من أرسنال.





كانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي في ملعب ارسنال وهو ما يزيد من صعوبة مباراة الليلة.

ويتشبث ارسنال بقيادة مدربه الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق والذي يقدم موسمًا فوق العادة هذا العام.

بينما يقدم فريق نيوكاسل موسما فوق العادة وينافس بقوة حتى الآن على التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

الموعد المحدد لمباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن تنطلق مباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي عند الساعة السادسة والنصف مساء 6:30 بتوقيت القاهرة الموافق 7:30 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 8:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sky Sports Main Event UK

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports HD 3 TR

Spiler 1 TV

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia