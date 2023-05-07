"الاتحاد الأوروبي" يدعو الاحتلال لوقف جميع عمليات الهدم والإخلاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:02 م
07 مايو 2023
الاتحاد-الأوروبي.
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دعا الاتحاد الأوروبي، "إسرائيل" إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم 60 طفلا.

وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، 11 مدرسة، منذ عام 2016.

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