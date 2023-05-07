بعد تسليمة للسلطات الأردنية ..مجلس النواب الاردني يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان

صوت مجلس النواب بالأغلبية، اليوم الأحد 7/5/2023، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي كان محتجزا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في إيجاز صحفي إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية حيث تم الإفراج عنه من قبل الاحتلال.

وأضاف الصفدي أن قرار رفع الحصانة عن النائب العدوان جاء بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت، الأحد، تسلم النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وكان المحامي جواد بولس، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن النائب عماد العدوان وإعادته إلى الأردن.

وأضاف بولس الأحد، أن سلطات الاحتلال أبلغته أنه لن يتم تمديد توقيفه وسيتم الإفراج عنه اليوم، مشيرا إلى أن إدارة السجن أخبرته بأنه لم يعد تابعا لها وبدأت بإجراءات الإفراج عنه.

وقال جهاز أمن الاحتلال الداخلي "الشاباك" إنه تم تسليم النائب عماد العدوان للأردن لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الاحتلال استسلم للضغوط التي تمارس عليها من الأردن بخصوص ملف النائب العدوان.

واحتجز العدوان في سجن "عوفر" العسكري التابع للاحتلال نحو أسبوعين، وألتقى محاميه الخميس الماضي لأول مرة منذ احتجازه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وتداول الاحتلال مقطع فيديو يظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.