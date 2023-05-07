تعرف على خطوات حجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق

هل فكرت يوما في الذهاب إلى سوريا بكل ما فيها من سحر الشام؟ هل تعيش في الكويت وترغب في التعرف على أفضل طريقة لحجز رحلتك لسوريا؟ دعنا نأخذك اليوم في جولة عن الطيران السوري لمعرفة كيفية القيام بخطوات حجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق.

يعًد الطيران السوري شركة طيران وطنية تابعة للدولة السورية تأسست في عام 1946، وتتخذ من مطار دمشق الدولي مقرً لها، ويوفر الطيران السوري خدماته السياحية لأكثر من 48 وجهة حول العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا مثل: بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد وموسكو وباريس وفيينا وغيرها من دول العالم. تتمتع جميع تلك الرحلات بتوفير خدمات مميزة للمسافرين تشمل: الوجبات والمشروبات، ووسائل الراحة الممتازة والنظام الترفيهي المسلي للركاب طوال الرحلة.

وللحصول على رحلة سهلة ومريحة وآمنة عبر الطيران السوري من الكويت الى دمشق دون أي تعقيدات مزعجة، يوجد بعض الإجراءات التي عليك اتباعها لضمان رحلة سهلة ومريحة عند التخطيط للسفر بالطيران السوري من الكويت إلى دمشق

ق. كل ما عليك هو متابعة القراءة في السطور القادمة.

بعض النصائح الهامة التي عليك مراعاتها قبل الانطلاق لرحلتك





التحقق من المعلومات الأمنية المتعلقة بالوجهات والمسارات المختلفة قبل السفر. ينصح بمراجعة مواقع السفر والتحقق من التحذيرات الأمنية والمعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية والمسارات المختلفة.

التأكد من الأوراق الرسمية قبل الانطلاق، تحقق من توافر جواز سفر صالح، والتأشيرة اللازمة قبل السفر. كما يجب التأكد من صحة جميع الأوراق وعدم انتهاء صلاحيتها قبل حجز رحلتك، كي لا تتفاجأ بأي شيء يزعجك.

التحقق من الأمتعة فيما يخص الوزن المسموح بها، والأشياء المحظورة على متن الطائرة، وذلك لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات في المطار.

الوصول المبكر إلى المطار حوالي 6 ساعات، وذلك لإجراء الفحوصات الأمنية والتحقق من الأوراق والأمتعة قبل الصعود إلى الطائرة.

اتباع الإرشادات الصحية والوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، والتي قد تتطلب ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم وغيرها من الإجراءات الوقائية.

الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تصدرها الخطوط الجوية السورية وذلك لتجنب أي مشاكل أو تأخيرات في المطار أو عند الصعود إلى الطائرة.

يمكنك حجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق على موقع الخطوط الجوية السورية الرسمي، كما يمكنك أيضًا البحث عن تذاكر الطيران السورية من خلال مواقع الحجز الإلكتروني الشهيرة مثل Expedia وTravelocity وBooking.com وغيرها من المواقع التي توفر عروض رائعة على الرحلات الجوية. كما يمكنك الاتصال بوكالات السفر المحلية في الكويت للمساعدة في الحجز.

ولكن تحقق قبل الحجز من الاطلاع على الشروط والأحكام والاوراق المطلوبة الخاصة برحلتك قبل القيام بأي حجز، والتأكد من الالتزام بجميع الإرشادات الصحية والسلامة المتبعة في الرحلات الجوية خلال هذه الفترة الحالية. والتي سنذكرها لك في مقالتنا لك اليوم. ولكن دعنا أولاً نعرض لك قائمة بوكالات السفر المعروفة في الكويت إذا كنت ترغب في حجز رحلتك عن طريقها.

قائمة تضم أفضل وكالات السفر المحلية في الكويت لحجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق وهم:

1. الطيار للسفر والسياحة.

2. رحلات الشرقية للسفر والسياحة.

3. العميرية للسفر والسياحة.

4. السالمية للسياحة والسفر.

5. المجد للسياحة والسفر.

سنوضح لك فيما يلي جميع الوثائق المطلوبة كي تحصل على تأشيرة السفر إلى سوريا بكل سهولة.

الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول إلى سوريا ما يلي:

في البداية كي تحصل على تأشيرة الدخول إلى سوريا لاستكمال إجراءات رحلتك من الكويت إلى دمشق ، يجب عليك التوجه إلى السفارة السورية في الكويت والتقدم بطلب التأشيرة. وإليك كافة الوثائق المطلوبة.

- تجهيز جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- شراء نموذج طلب التأشيرة موقع عليه.

- إحضار صورة شخصية حديثة.

- تجهيز ورق رسمي خاص بإثبات الدخل والوظيفة.

- إثبات الإقامة مثل حجز الفندق أو ما شابه.

- بطاقة تأمين السفر صالحة لفترة الإقامة المطلوبة.

- دفع رسوم التأشيرة.

ويمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي للسفارة السورية عبر الانترنت لمزيد من المعلومات التي قد ترغب في معرفتها أو السؤال عنها خاصة بالتأشيرة.

وتأتي خطوة حجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق الذي يوفر تجربة سفر فريدة تتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بالعديد من المميزات والأنشطة التي تجعل الرحلة ممتعة ومريحة.

المزايا التي يوفرها الطيران السوري للمسافرين





يوفر الطيران السوري طاقم مميز من المضيفين والمضيفات الذين يتسمون بالود والترحاب ويساعدون الركاب على الحصول على رحلة مريحة وممتعة خالية من أي مشاكل. بالإضافة الى تقديم قائمة من الوجبات المختارة واللذيذة للركاب والمشروبات الطازجة المنعشة.

وتتمتع الخطوط الجوية للطيران السوري بتوفير نظام ترفيهي مميز للركاب يتمثل في: توفير شاشات ترفيهية شخصية مزودة بقائمة من الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية الشهيرة التي يعشقها المسافرين. بالإضافة إلى ألعاب الفيديو الرائعة. يمكن للمسافرين الاستمتاع بقراءة الكتب أو المجلات أو الاستماع إلى الموسيقى.

وفيما يخص راحة الركاب طوال مدة الرحلة، يتوفر مقاعد مريحة، ومرافق حديثة على متن الطائرة. كما يتميز الطيران السوري بتوفير خدمة الواي فاي للركاب الذين يرغبون في البقاء متصلين بالإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي خلال الرحلة.

وفي النهاية دعنا نذكر لك مجموعة من أشهر معالم سوريا تستحق الاكتشاف حقًا!

أشهر وأجمل معالم الجذب في دمشق:





تتمتع دمشق بالعديد المناطق السياحية الرائعة التي لا يمكن أن تفوتك خلال زيارتك إليها، ومن تلك الأماكن قلعة دمشق الاثرية التي يرجع تاريخها الى العصور الوسطى والمدرجة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، قصر العظم المذهل الذي تم تشييده في القرن الثامن عشر الميلادي، والجامع الأموي الكبير، وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية المذهلة.

وللتسوق وشراء هدايا تذكارية استثنائية لأحبائك لا تفوت زيارة واحد من أشهر الأسواق في دمشق وهو: سوق الحميدية الذي يوفر مجموعة مميزة من المصنوعات النحاسية والقماش الحرير الجميل والاحذية والذهب والتحف وغيرها من الصناعات التراثية المدهشة التي ستنال اعجابك واعجاب الاهل والاصدقاء، فإنها حقًا هدايا تذكارية مثالية! ويتوفر أيضًا سوق القباقبية الذي يعشقه السياح، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسواق الرائعة اكتشفهم خلال جولتك بالمدينة، فهناك الكثير من المتعة في انتظارك!

نتمنى أن نكون عرضنا لك دليل جيد لرحلتك الى سوريا وكل ما كنت تحتاج اليه فيما يخص حجز الطيران السوري من الكويت إلى دمشق، اقرأ الاجراءات والنصائح جيدًا قبل الحجز لتحظى برحلة رائعة وممتعة خالية من أي مشاكل قد تعكر صفو رحلتك. أتمنى لك رحلة سعيدة!