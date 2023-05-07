133 شهيداً مُحتجزة جثامينهم في قضية "مُهملة"..واحتجاز جثمان خضر عدنان "سياسي بحت"

غابَ صوت الشيخ القائد خضر عدنان الذي استشهد في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، لكن جثمانه مازال حاضراً يشهدُ على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" التي تتصاعد يوماً بعد يوم في كل حدب وصوب، لتفاقم معاناة ذوي الشهداء باحتجاز جثامينهم وعدم وداعهم ولمس وجوههم قبل الوداع الأخير.

الشهيد عدنان ليس وحده، بل العشرات من جثامين الشهداء مازالت تحتجزها "إسرائيل" إمعاناً في جرائمها بحق الفلسطينيين، ولازال الملف منذ سنوات حاضراً على الطاولة، حيث تزداد أعداد الجثامين المحتجزة ولا تقل.

واستشهد الشيخ خضر عدنان في الثاني من مايو الحالي، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت مدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

بسام حماد عضو لجنة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، أوضح أن أعداد الجثامين التي تحتجزها "إسرائيل" تزيد ولا تقل، فبلغت حتى اليوم 133 شهيداً من بينها 12 أسير شهيد ارتقى في سجون الاحتلال ، بالإضافة لـ253 من مقابر الأرقام.

وبين حماد في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن جثمان الشهيد عدنان أضيفت لقائمة الجثامين المحتجزة، حيث استشهد عدنان ولم يتم محاكمته أو توجيه تهمة له، حيث بات احتجاز جثمانه "قضية سياسية بحتة".

وأوضح حماد، أن "الإسرائيليين" متعنتون ويرفضون الإفراج عن جثامين الشهداء من بينهم عدنان، لافتاً إلى أن هناك إهمال في التحرك تجاه قضية الجثامين.

وقال:" سكوتنا عن ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في هذا الملف، وكل رئيس وزراء جديد يشدد على هذه القضية ويطالب وزير حربه أن يبقي الملف مفتوحاً".

وأشار حماد إلى أهمية إنهاء ملف الشهداء خاصةً لدى ذوي الشهداء وأمهاتهم اللاتي عرفن باستشهاد أبنائهن عبر الرواية الصهيونية، ولديهم خشية من سرقة أعضاء أبنائهن الشهداء.