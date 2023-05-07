الذكرى الـ18 لاستشهاد المجاهدين ذاكر أبو ناصر وسائد مصيعي

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

الشهيد المجاهد: ذاكر خيري أبو ناصر

كانت قرية زيتا بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسها ذاکر خيري أبو ناصر بتاريخ 30 يوليو عام 1977م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، وقد تلقى تعليمه في مدارس زيتا الأساسية وأكمل تعليمه سنتين في كلية الخضوري بطولكرم في مجال المحاسبة، ومن ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة حيث تخصص في مجال التربية الإسلامية.

مع اندلاع انتفاضة الأقصى انضم المجاهد ذاكر إلى سرايا القدس، وعمل على تزويد المجاهدين بالعتاد ونقلهم والتنسيق بينهم قبل مطاردته، وبعد استشهاد المجاهد خالد أبو العز، التحق برفيقه الشهيد سائد مصيعي إلى مخيم نور شمس مع أبطال السرايا ليسطروا أروع صور المقاومة والجهاد.

شارك مع إخوانه المجاهدين بتنفيذ عملية على إحدى المستوطنات قرب قرية بزاريا، وتعلم تجهيز الأحزمة الناسفة وزرع العبوات وشارك في الكثير من الهجمات قرب الخط الأخضر في منطقة الشعراوية وأوقع الخسائر بالعدو.

الشهيد المجاهد: سائد مصيعي

كانت قرية زيتا القريبة بمحافظة طولكرم على موعد مع فارسها ساند إبراهيم مصيعي بتاريخ 12 أغسطس عام 1976م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد تلقى تعليمه في مدارس البلدة.

انضم فارسنا إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مع اندلاع انتفاضة الأقصى، ثم في سرايا القدس، حيث شارك بعدة عمليات قنص للجنود والمستوطنين على الطرق الالتفافية إضافة إلى زرع العبوات الناسفة على طرق الجيبات والجنود حيث كان يوقع في العدو الكثير من الخسائر في الجنود والعتاد.