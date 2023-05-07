المصري: انتخابات نقابة الصحفيين نسخة مشوهة عن الجسم المتنفذ فيها

أكد صالح المصري مدير "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اليوم الأحد 7/5/2023، أن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، لافتاً إلى أن انتخابات نقابة الصحفيين الشهر الجاري، لن تكون إلا نسخة مشوهة عن الجسم المتنفذ في النقابة الحالية، وهو معروف ذات لون سياسي واحد الذي لا يمثل المجموع الصحفي.

وشدد المصري تعليقاً على "مسرحية انتخابات نقابة الصحفيين"، على أن مطالب الحراك النقابي للصحفيين في غزة واضحة وصريحة، وهو إصلاح نقابة الصحفيين وملف العضوية واجراء انتخابات بشكل مهني وقانوني ويشارك فيها كل الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء.

وأوضح، أن إعادة الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة والمحاصصة الفصائلية العقيمة، هي وصفة للفشل، ومسرحية الانتخابات نعتبرها عملية هزلية ترسخ الحزبية والهيمنة؛ للحفاظ على مصالح البعض.

وقال المصري:"نؤمن أن النقابة يجب أن تكون بيتا لكل الصحفيين، وليس للمتنفذين الآن في النقابة."

ودعا، كل المؤسسات الحقوقية التي استعدت الرقابة على هذه المهزلة، ألا تشارك في هذه المسرحية ، مطالباً بإصلاح ملف نقابة الصحفيين وإجراء انتخابات بشكل مهني وقانوني يشارك فيه كل الصحفيين.

كما أعرب المصري عن رفضه المشاركة بشكل مطلق في مهزلة الانتخابات قبل اصلاح النقابة والملفات العالقة خاصة ملف العضويات لأنها انتخابات مصممة على مقاسات خاصة، ولن ينتج عنها نقابة مهنية تمثل الجميع، بل نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحافة.

وأكد، أن المجلس القائم على النقابة في رام الله هو مجلس غير منتخب وبالتالي كل ما يصدر عنه يعتبر غير قانوني ولا يمثل الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي.

جدير بالذكر، أن انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المقرر، أن تعقد في الرابع والعشرين من شهر مايو/ أيار الجاري، وسط رفض كبير لعقدها ومخاوف ومحاذير من تفرد وسيطرة الحزب الواحد و التفرد بعض المتنفذين، والدخلاء على مهنة الصحافة.