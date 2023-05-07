غزة: وفاة طفل و6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة

توفي طفل وأُصيب 6 آخرون خلال حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الأحد 7 مايو 2023، أن 11 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة و6 إصابات، إصابتين منها متوسطة، و4 إصابات أخرى طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية بـ 10 مركبات، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وتوفي الطفل عبد الله صائب بشير أبو أمونة 9 أعوام سكان خانيونس الفخارى، بعد إصابته بجراح فوق المتوسطة، الخميس الماضي، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "فيات" يقودها السائق "م، ح" 31 عامًا سكان القرارة، قرب الضابطة الجمركية على طريق صلاح الدين. وفق شرطة المرور.

وأوضحت المرور، أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، مُشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.