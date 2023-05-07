سعر جرام الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 7-5-2023 –عيار 21

يشهد سعر الذهب الاستقرار في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 7/5/ 2023 عيار 21، بعد عودته للانخفاض مرة أخرى حتى انخفاض أمس السبت، وذلك عقب ارتفاعات متتالية حققها خلال الفترة الماضية، مما ادى إلى ارتفاع معدل البحث على محركات جوجل لمعرفة سعر الذهب لحظة بلحظة، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر 7 /5/2023.

سعر الذهب في مصر 7 /5/2023.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد قيمة 2610 جنيهًا، وتقدم «المصري اليوم» في السطور التالية في اطار تقديم خدماتها الإخبارية سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023، طبقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 2982 جنيهًا، بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو 2023.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 7 مايو 2023

استقر سعر الذهب عيار 21، بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو، نحو 2610 جنيها بعد انخفاض أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد 7 مايو 2023:

ثبات في سعر الذهب عيار 18، اليوم الاحد 7 مايو، حيث سجل نحو 2237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 7/5/2023

سعر الذهب اليوم

حالة من الهدوء سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 7 مايو، وسجل قيمة 20880 جنيها.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب في السوق العالمية بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو، فيما سجل سعر الذهب نحو 2016 دولارا.

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,965 جنيه $64.91

سعر الذهب عيار 22 1,801 جنيه $59.50

اسعار الذهب عيار 21 1,719 جنيه $56.79

اسعار الذهب عيار 18 1,474 جنيه $48.68

سعر الذهب عيار 14 1,146 جنيه $37.86

سعر الذهب عيار 12 982.42 جنيه $32.45

سعر الذهب عيار 9 736.81 جنيه $24.34

اسعار أوقية الذهب 61,106 جنيه $2,019

اسعار جنيه الذهب 13,754 جنيه $454.36

اسعار كيلو الذهب 1,964,831 جنيه $64,907

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 مايو 1,965 1,719 1,474 1,146 982.42

5 مايو 1,999 1,749 1,499 1,166 1,000

4 مايو 2,042 1,786 1,531 1,191 1,021

3 مايو 2,030 1,777 1,523 1,184 1,015

2 مايو 2,006 1,755 1,504 1,170 1,003

1 مايو 1,979 1,732 1,484 1,154 989.41

30 إبريل 1,978 1,731 1,484 1,154 989.13

29 إبريل 1,960 1,715 1,470 1,143 979.75

28 إبريل 1,978 1,731 1,484 1,154 989.08

27 إبريل 1,977 1,730 1,483 1,153 988.49