سعر جرام الذهب النهاردة في مصر اليوم الأحد 7-5-2023 –عيار 21

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
07 مايو 2023
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يشهد سعر الذهب الاستقرار في مصر في بداية تعاملات اليوم الأحد 7/5/ 2023 عيار 21، بعد عودته للانخفاض مرة أخرى حتى انخفاض أمس السبت، وذلك عقب ارتفاعات متتالية حققها خلال الفترة الماضية، مما ادى إلى ارتفاع معدل البحث على محركات جوجل لمعرفة سعر الذهب لحظة بلحظة، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في مصر 7 /5/2023.

سعر الذهب في مصر 7 /5/2023.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد قيمة 2610 جنيهًا، وتقدم «المصري اليوم» في السطور التالية في اطار تقديم خدماتها الإخبارية سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023، طبقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 2982 جنيهًا، بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو 2023.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 7 مايو 2023

استقر سعر الذهب عيار 21، بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو، نحو 2610 جنيها بعد انخفاض أمس.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاحد 7 مايو 2023:

ثبات في سعر الذهب عيار 18، اليوم الاحد 7 مايو، حيث سجل نحو 2237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاحد 7/5/2023

سعر الذهب اليوم

حالة من الهدوء سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 7 مايو، وسجل قيمة 20880 جنيها.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب في السوق العالمية بداية تعاملات اليوم الاحد 7 مايو، فيما سجل سعر الذهب نحو 2016 دولارا.

 

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22       بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21       بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18       بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14       بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12       بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة        بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب   بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو   بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,965 جنيه   $64.91

سعر الذهب عيار 22  1,801 جنيه   $59.50

اسعار الذهب عيار 21 1,719 جنيه   $56.79

اسعار الذهب عيار 18 1,474 جنيه   $48.68

سعر الذهب عيار 14  1,146 جنيه   $37.86

سعر الذهب عيار 12  982.42 جنيه $32.45

سعر الذهب عيار 9    736.81 جنيه $24.34

اسعار أوقية الذهب     61,106 جنيه  $2,019

اسعار جنيه الذهب      13,754 جنيه  $454.36

اسعار كيلو الذهب      1,964,831 جنيه      $64,907

 

سعر الذهب في مصر 7/5/2023

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

6 مايو 1,965 1,719 1,474 1,146 982.42

5 مايو 1,999 1,749 1,499 1,166 1,000

4 مايو 2,042 1,786 1,531 1,191 1,021

3 مايو 2,030 1,777 1,523 1,184 1,015

2 مايو 2,006 1,755 1,504 1,170 1,003

1 مايو 1,979 1,732 1,484 1,154 989.41

30 إبريل       1,978 1,731 1,484 1,154 989.13

29 إبريل       1,960 1,715 1,470 1,143 979.75

28 إبريل       1,978 1,731 1,484 1,154 989.08

27 إبريل       1,977 1,730 1,483 1,153 988.49

 

 

 

 

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