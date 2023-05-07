موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100دولار لشهر 5 مايو 2023

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر 5 مايو 2023، يزداد البحث عن الموعد الرسمي لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، بين المستفيدين من أهالي قطاع غزة، لأهمية الدفعة النقدية التي يستلمها المتعففون من قطر منذ سنوات، لتساعدهم قليلاً في تخطي ولو جزء بسيط من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تعصف بهم منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، إذ يوجد أكثر من ربع مليون متعطل عن العمل في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5

تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5، تتساءل الأسر المتعففة عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023، خاصة بعد أن صُرفت مبكرا هذا الشهر قبل حلول عيد الفطر المبارك 2023، الأمر الذي يجعل المستفيدين منها للتأمل بأن يتم صرف 100 دولار هذا الشهر مبكراً، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر مايو 2023.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديدة، يستفيد كل شهر نحو 100 ألف أسرة من المنحة القطرية 100 دولار، التي شرعت قطر بإشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بصرفها منذ سنوات ويتم تجديدها مطلع كل عام للتخفيف عن كاهل أهالي القطاع المحاصر منذ سنوات، إذ تشرف منذ عامين على صرف المنحة القطرية الأمم المتحدة بشكل كامل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بعد الاتفاق مع جميع الجهات ذات الصلة عقب عدوان مايو 2021.

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متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 5

متى صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مايو 5، لم تحدد اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي موعداً لصرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 5 مايو 2023، لكن التوقعات تشير إلى صرفها الأسبوع المقبل على أبعد تقدير نظراً لصرفها مبكراً الشهر الماضي، لكن تبق هذه الأحاديث محض توقعات إلى أن تعلن اللجنة القطرية رسمياً عن موعد صرف 100 دولار شهر مايو الجاري.