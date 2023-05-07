بالفيديو غليك يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:16 ص
07 مايو 2023
غليك
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 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد 7/5/2023، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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